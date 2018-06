Saarlouis (AFP) Der SPD-Sozialpolitiker und langjährige Bundestagsabgeordnete Ottmar Schreiner ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Dies teilte am Sonntag der SPD-Stadtverband im saarländischen Saarlouis mit. Schreiner, der an Krebs erkrankt war, sei am Samstag gestorben. Mit ihm verliere die SPD einen "ehrlichen Politiker, der sich stets für die Schwachen in unserer Gesellschaft eingesetzt" habe.

