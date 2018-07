Detroit (SID) - Beim sechsten Winter Classic der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL treffen am 1. Januar 2014 die Detroit Red Wings und die Toronto Maple Leafs aufeinander. Das Duell zwischen den beiden Teams im Football-Stadion der Universität von Michigan hätte eigentlich schon in diesem Jahr vor der Rekordkulisse von mehr als 110.000 Zuschauern stattfinden sollen, war wegen des Arbeitskampfes in der Liga aber abgesagt worden.

Das Freiluftspiel ist erst das zweite zwischen zwei Rivalen aus einer Division. 2012 hatten die Philadelphia Flyers die New York Rangers empfangen. Detroit ist nach 2009 zum zweiten Mal beim Winter Classic dabei. Damals hatte der elfmalige Stanley-Cup-Sieger bei den Chicago Blackhwaks (6:4) gespielt.