Hamburg (AFP) Das Risiko sozialer Unruhen ist durch die Wirtschafs- und Währungskrise in der EU deutlich größer geworden. Das geht laut "Spiegel" aus einer Analyse der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hervor, die am Montag in Oslo vorgestellt werden soll. Demnach liege das Risiko, das ein spezieller ILO-Indikator misst, um zwölf Prozentpunkte höher als vor Ausbruch der Schuldenkrise, heißt es in einer Vorabmeldung des Nachrichtenmagazins vom Sonntag.

