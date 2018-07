Straßburg (AFP) Eine im Elsass geplante und in Frankreich bisher beispiellose Gebietsreform ist ersten Teilergebnissen zufolge vorerst gescheitert. Bei einer Volksabstimmung stimmte am Sonntag den Teilergebnissen zufolge in einem der beiden elsässischen Départements eine Mehrheit gegen den ehrgeizigen Plan, die Parlamente der beiden elsässischen Départements und der Region Elsass zu einer einzigen Versammlung zusammenzulegen. Damit wurde die Reform abgewendet.

