Halle/Westfalen (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat einen großen Schritt Richtung EM 2014 in Dänemark gemacht. Das Team von Bundestrainer Martin Heuberger setzte sich in Halle/Westfalen gegen Tschechien mit 28:23 (15:12) durch.

Vor 9500 Zuschauern nahmen die DHB-Männer Revanche für die 22:24-Niederlage drei Tage zuvor in Brünn. Durch den Erfolg kann sich der WM-Fünfte in den letzten beiden Spielen der Qualifikationsgruppe 2 im Juni in Montenegro und gegen Israel wieder aus eigener Kraft das EM-Ticket sichern. Bester Werfer in Halle waren der Flensburger Steffen Weinhold und der Berliner Sven-Sören Christophersen mit sechs Toren.