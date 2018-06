Hannover (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Russlands Präsident Wladimir Putin sind zum Start der weltgrößten Industriemesse in Hannover eingetroffen. Die Politiker betraten am Abend unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen die Stadthalle der niedersächsischen Messestadt.

Nach einem Termin zur Begrüßung wollten beide Politiker die Hannover Messe eröffnen und Reden halten. Zuvor hatte es Verzögerungen gegeben, da Putin verspätet gelandet war.

An dem Branchentreff sind diesmal mit gut 6500 Ausstellern aus 62 Ländern so viele Teilnehmer dabei wie seit zehn Jahren nicht mehr. Russland ist das aktuelle Partnerland und zeigt in Niedersachsen den bisher größten Auslandsauftritt seiner Industrie. Putins Besuch sorgte im Vorfeld für Verstimmungen. Kritiker werfen dem mächtigen Politiker Demokratieblockade vor. Vor der Stadthalle in Hannover hatten sich nach Polizeizählungen rund 350 Demonstranten versammelt.

Die Messe öffnet diesen Montag ihre Tore und läuft bis zum Freitag. Sie hat diesmal die Vernetzung der Industrie im Fokus und zeigt, wie sich die moderne Produktion über das Internet und Firmennetzwerke zunehmend eigenständig organisiert und überwacht.