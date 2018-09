Gainesville (SID) - Der ehemalige Kugelstoß-Weltmeister Reese Hoffa aus den USA hat bei den traditionsreichen Florida Relays der Leichtathleten mit der ersten Weite über 21 Meter in diesem Jahr ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Olympia-Dritte von London startete in Gainesville mit 21,33 Metern stark in die Saison.

Weitere Weltjahresbestleistungen gelangen seinem Landsmann Johnny Dutch mit 49,09 Sekunden über 400 m Hürden und Sprinterin Octavious Freeman (USA), die mit 11,02 Sekunden über 100 Meter ihre persönlichen Bestmarke einstellte.