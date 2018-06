Podgorica (AFP) Bei der Präsidentschaftswahl in Montenegro ist am Sonntag der bisherige Amtsinhaber Filip Vujanovic als Favorit ins Rennen gegangen. In Meinungsumfragen verfügte er zuletzt über einen Stimmenanteil von 55 Prozent und lag damit zehn Prozentpunkte vor seinem Herausforderer, dem ehemaligen Außenminister und einzigen Oppositionskandidaten, Miodrag Lekic. Das Staatsoberhaupt hat in Montenegro weitgehend repräsentative Funktionen, die hauptsächliche Macht liegt beim Regierungschef.

