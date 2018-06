Doha (Katar) (SID) - Motorrad-Pilot Jonas Folger hat zum Auftakt der neuen Saison in Doha/Katar den fünften Platz belegt. Beim traditionellen Nachtrennen musste sich der 19-Jährige aus Schwindegg in der Moto3 mit seiner Kalex vier Spaniern geschlagen geben. Vizeweltmeister Luis Salom feierte auf dem Wüstenkurs seinen dritten Grand-Prix-Sieg und gewann vor Maverick Viñales, Alex Rins sowie Alex Márquez (alle KTM).

Folger fehlte es an Tempo, um mithalten zu können. "Wir haben das Beste gegeben. Es war schwer, überhaupt jemanden zu überholen. Wir müssen das Problem mit der Leistung in den Griff kriegen", sagte der Teenager bei Sport1.

Die übrigen deutschen Fahrer holten keine WM-Punkte. Philipp Öttl (Ainring) wurde 17., Toni Finsterbusch (Krostitz) 19. und Florian Alt (Nümbrecht/alle Kalex) 25.

Folger, der in diesem Jahr in der leichtesten Klasse zu den Titelkandidaten gehört, erwischte einen guten Start. Der von Platz vier ins Rennen gegangene Oberbayer gehörte zu einer Fünferfruppe, die sich vom restlichen Feld löste. Der WM-Neunte kämpfte verbissen um einen Podestplatz, konnte sich aber an keinem Piloten aus dem spanischen Quartett vorbeischieben.