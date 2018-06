Neu Delhi (dpa) - Nach dem Hochhaus-Einsturz nahe der indischen Metropole Mumbai mit 74 Toten sind acht Menschen festgenommen worden. Es handle sich um zwei Bauherren, fünf Mitarbeiter der Gemeindebehörde und einen Polizisten, sagte ein Polizeisprecher. Das siebenstöckige Gebäude in dem Ort Thane, das ohne Genehmigung und ohne Beteiligung eines Architekten in nur sechs Wochen hochgezogen wurde, war am Donnerstag in sich zusammengebrochen. 62 Menschen überlebten. Unter den Toten sind 27 Kinder.

