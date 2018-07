Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel hat die bayerische Landes- und die Bundesregierung aufgefordert, sich in den Streit um die Platzvergabe beim NSU-Prozess in München einzuschalten. Es sei ihm unbegreiflich, dass weder die bayerische Landesregierung noch die Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger eingreifen, sagte Gabriel der «Bild am Sonntag». Wie viele Stühle im Saal stünden oder ob statt dem «Vorwärts» nun «Hürriyet» im Saal zuhöre, dürfte die Unabhängigkeit des Gerichts kaum beeinflussen. Die SPD-Zeitung «Vorwärts» trete ihren Platz ab, wenn das Gericht das akzeptiere.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.