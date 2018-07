Köln (SID) - Titelverteidiger Tschechien hat im Davis Cup das Halbfinale erreicht. Den entscheidenden Punkt zum Viertelfinal-Sieg über Kasachstan verbuchte Lukas Rosol, der mit einem 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:2 über Jewgeni Korolew das 3:1 in Astana erkämpfte. Zuvor hatte das Doppel Radek Stepanek/Jan Hajek den ersten Matchball vergeben. Das Duo unterlag am Samstag Andrej Golubew/Juri Schukin mit 6:7 (2:7), 4:6, 3:6. Die Tschechen stehen damit zum vierten Mal innerhalb der letzten fünf Jahre in der Vorschlussrunde.

Nach Doppel-Krimis in Überlänge liegen Serbien und Kanada auf Halbfinal-Kurs. Für die Serben rang im Duell mit den USA das Duo Nenad Zimonjic/Ilija Bozoljac überraschend die Doppel-Olympiasieger Bob und Mike Bryan in Boise/Idaho mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 5:7, 4:6, 15:13 nieder. Auch die Kanadier entschieden gegen Italien das Doppel im 28. Spiel des Entscheidungssatzes für sich. Daniel Nestor/Vasek Pospisil setzten sich in Vancouver nach 4:30 Stunden gegen Fabio Fognini/Daniele Bracciali 6:3, 6:4, 3:6, 3:6, 15:13 durch.

Deutschland-Bezwinger Argentinien fehlte in Buenos Aires gegen den neunmaligen Champion Frankreich ebenfalls noch ein Sieg zum Halbfinaleinzug. Im Stadion Parque Roca setzte sich das Doppel David Nalbandian/Horacio Zeballos gegen Julien Benneteau/Michael Llodra mit 3:6, 7:6 (7:3), 7:5, 6:3 durch und brachte die Gauchos 2:1 in Führung.