Islamabad (dpa) - Pakistans Ex-Militärmachthaber Pervez Musharraf darf nun doch bei der Parlamentswahl im Mai antreten. Wahlbeauftragte in der Stadt Chitral im pakistanischen Grenzgebiet zu Afghanistan akzeptieren seine Kandidatur. Zuvor war Musharraf in Kasur sowie in der südpakistanischen Hafenstadt Karachi aus rechtlichen Gründen zurückgewiesen worden. Gegen den Ex-Diktator sind mehrere Verfahren anhängig. Musharraf hofft auf einen der 342 Sitze in der Nationalversammlung.

