Offenbach (dpa) - Heute gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, wobei im Norden und in der Mitte die Sonne, im Süden dagegen die Wolken überwiegen.

In Richtung Ostsee treten ganz vereinzelt Schnee- oder Schneeregenschauer auf, an den Alpen regnet oder schneit es örtlich noch etwas. Die Schneefallgrenze liegt dort zwischen 400 und 600 m.

Die Temperatur steigt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf 4 Grad im Vogtland bis 11 Grad am Rhein, in den höheren Bergen auf 3 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig auf aus Nordwest, nach Süden hin aus Nordost.

In der Nacht zum Montag ist es häufig klar oder locker bewölkt. Es bleibt trocken, allenfalls im Südosten fallen anfangs noch ganz vereinzelte Flocken. Es kühlt sich auf 2 bis 0 Grad an der Küste und am Rhein, sonst auf 0 bis -6 Grad ab.