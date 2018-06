Berlin (AFP) Knapp ein halbes Jahr nach der tödlichen Schlägerei am Berliner Alexanderplatz hat sich der in die Türkei geflüchtete Verdächtige Onur U. den deutschen Behörden gestellt. Der 19-jährige U. wurde am Montag auf dem Berliner Flughafen Tegel festgenommen, wie die Justizbehörde in Berlin mitteilte. U. gilt als Hauptverdächtiger der Schlägerei auf dem Berliner Alexanderplatz, bei der der damals 20-jährige Jonny K. tödlich verletzt worden war. Der Fall hatte bundesweit Empörung ausgelöst.

