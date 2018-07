Paris (AFP) Frankreichs Außenminister Laurent Fabius hat den Besitz eines Kontos in der Schweiz dementiert. "Ich dementiere nachdrücklich das von der Zeitung 'Libération' verbreitete Gerücht, dass ich ein Konto in der Schweiz habe", erklärte Fabius am späten Sonntagabend in Paris. Das Gerücht sei "ohne jede Grundlage". Er werde juristisch gegen die Zeitung "Libération" vorgehen, kündigte Fabius an.

