Lima (AFP) Beim Absturz eines Hubschraubers in Peru sind vermutlich alle 13 Insassen getötet worden. Der Helikopter habe am Sonntag (Ortszeit) Arbeiter zu einer Ölförderanlage bringen sollen, teilte das Unternehmen Perenco mit. Er sei im Nordosten des Landes in den Dschungel gestürzt.

