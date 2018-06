Köln (SID) - Die deutsche Radcross-Meisterin Trixi Worrack vom Team Specialized-lululemon erlitt am Samstag einen Schlüsselbeinbruch und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Die 31-Jährige aus dem brandenburgischen Dissen zog sich die Verletzung bei einem Sturz bei einer Rundfahrt in den Niederlanden zu. Worrack wurde bereits am Sonntag in Hamburg erfolgreich operiert.