Madrid (AFP) Die spanische Seeüberwachung hat erneut mehrere Schlauchboote mit 31 afrikanischen Einwanderern an Bord abgefangen, die über die Meeresenge von Gibraltar illegal nach Europa einreisen wollten. An Bord der vier Boote seien auch drei Frauen und ein Baby gewesen, teilten die Behörden mit. Das in eine Decke gewickelte Kleinkind wurde demnach unversehrt an Land gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.