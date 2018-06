Berlin (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Warnstreikdrohung gegen die Lufthansa zurückgenommen. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 17. April werde es keine Aktionen geben, sagte Verdi-Sprecher Christoph Schmitz in Berlin. Das Unternehmen habe Angebote zu den zentralen Verdi-Forderungen Entgelte und Beschäftigungssicherung angekündigt, begründete er die Kehrtwende. Verdi verlangt vor allem in den Technik- und Serviceeinheiten 5,2 Prozent mehr Geld und Schutz vor Kündigungen im Rahmen des laufenden Sparprogramms. Im März hatte es einen ersten Warnstreik gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.