Buenos Aires (AFP) Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Militärdiktatur in Argentinien ist der frühere Chef der argentinischen Luftwaffe festgenommen worden. Der 87-jährige Omar Graffigna sei am Montag in Buenos Aires abgeführt worden, teilte der oberste Gerichtshof des Landes mit. Der Ex-Militär soll in den Fall einer im achten Monat schwangeren Frau verwickelt sein, die 1978 gemeinsam mit ihrem Freund verschwand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.