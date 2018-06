Berlin (dpa) - Bei einem Spitzentreffen von Bundesregierung und Ländern soll heute in Berlin eine Entscheidung über einen Neustart bei der Atommüll-Endlagersuche fallen. Nach rund 35 Jahren Streit um die Eignung des Salzstocks Gorleben sollen in den nächsten Jahren bundesweit mehrere Alternativen geprüft werden. Bundesumweltminister Peter Altmaier rechnet mit Kosten von rund zwei Milliarden Euro, die die Atomkonzerne tragen sollen. Sie haben bereits rund 1,6 Milliarden Euro in den Standort Gorleben investiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.