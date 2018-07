Wiesbaden (dpa) - Dämpfer für Deutschlands Exportwirtschaft: Die Unternehmen konnten im Februar nicht an ihren guten Jahresstart anknüpfen. Vor allem im Handel mit Ländern der Eurozone gab es deutliche Rückgänge. Insgesamt sanken die Exporte von Januar auf Februar um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das Minus übertrifft den Zuwachs vom Januar, der bei 1,3 Prozent gelegen hatte. Bei den Importen gab es nach einem Plus von 3,3 Prozent zu Jahresbeginn im Februar einen Rückgang um 3,8 Prozent.

