Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Nach einem freundlichen Auftakt schmolzen die Gewinne im Tagesverlauf dahin und der Index schloss letztlich mit minus 0,33 Prozent bei 7637,51 Punkten.

Der MDax büßte 0,09 Prozent auf 12 977,41 Punkte ein. Der TecDax sank um 0,25 Prozent auf 910,37 Punkte. Händler verwiesen auf fehlende Impulse und den verhaltenen Auftakt an den US-Börsen. Auch habe die Unsicherheit über die konjunkturelle Erholung wieder die Oberhand gewonnen, hieß es am Markt. Mit dem Auftakt der Berichtssaison in den USA hielten sich die Investoren nun erst einmal zurück, sagten Händler.