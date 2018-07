Paris (AFP) Wie zuvor bereits die Bundesregierung hat die französische Regierung nach Medien-Enthüllungen über Steuerparadiese eine Übergabe der Daten an die Behörden gefordert. "Ich fordere die Presse auf, die nach eigenen Angaben Elemente und Dateien hat, sie der Justiz zu übergeben, damit diese ihre Arbeit machen kann", sagte Frankreichs neuer Haushaltsminister Bernard Cazeneuve am Dienstag in der französischen Nationalversammlung. An den Enthüllungen über Steuerparadiese in aller Welt, die vergangene Woche für Aufsehen sorgten, war auch die französische Zeitung "Le Monde" beteiligt.

