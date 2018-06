Berlin (AFP) Zum Auftakt des Bund-Länder-Spitzentreffens zur Standortsuche für ein Atommüll-Endlager haben sich am Dienstagmittag etwa hundert Atomkraftgegner vor der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin versammelt. Sie forderten einen Ausschluss des Standorts Gorleben sowie einen Stopp des geplanten Gesetzgebungsverfahrens. Am Vormittag hatten sich die von SPD und Grünen regierten Länder sowie die von Union und FDP geführten Landesregierungen zu getrennten Gesprächen getroffen.

