Paris (AFP) Der französische Lagardère-Konzern ist wie angekündigt vollständig beim europäischen Luft- und Raumfahrtriesen EADS ausgestiegen. Der Mischkonzern, der bislang eine Beteiligung von 7,4 Prozent hielt, verkaufte seine 61 Millionen EADS-Aktien für 2,28 Milliarden Euro, wie Lagardère am Dienstag in Paris mitteilte. Damit besitzt der Konzern, der sich künftig ganz auf das Mediengeschäft konzentrieren will, keine EADS-Aktie mehr.

