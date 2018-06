Osnabrück (AFP) Die Bundesregierung hat bisher knapp eine Million Euro an die Opfer des Neonazi-Trios Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) und ihre Angehörigen ausgezahlt. Unter anderem hätten die Angehörigen der ermordeten neun Kleinunternehmer insgesamt gut 600.000 Euro erhalten, berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf ein Schreiben aus dem Bundesjustizministerium. In der kommenden Woche beginnt in München der Prozess gegen das mutmaßliche NSU-Mitglied Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Unterstützer der rechtsextremen Terrorgruppe.

