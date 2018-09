Brüssel (AFP) Bei der Suche nach vermissten Kindern, gestohlenen Autos sowie Falschgeld oder Waffen soll den Schengen-Ländern ab sofort ein neues Informationssystem helfen. Mit jahrelanger Verspätung nahmen die europäischen Staaten die neue Datenbank (SIS II) am Dienstag in Betrieb. In dem System können die Grenz-, Zoll- und Polizeibeamten der Mitgliedstaaten etwa Informationen über gesuchte Schwerverbrecher inklusive Fingerabdrücke und Fotos austauschen.

