Berlin (AFP) Die SPD-Nachwuchsorganisation Jusos kritisiert die klare Absage von Kanzlerkandidat Peer Steinbrück an eine Regierungskoalition mit der Linken. "Wenn man alles ausschließt, was man nicht will, müsste man auch eine große Koalition oder alle anderen Optionen, die nicht Rot-Grün lauten, vor der Wahl definitiv ausschließen", sagte der Juso-Vorsitzende Sascha Vogt am Dienstag zu "Welt Online". Die Jusos seien "gegen eine generelle Ausschließeritis".

