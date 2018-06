Köln (AFP) Die Zahl der Beschäftigten im Bereich der erneuerbaren Energien in Deutschland ist einer Studie zufolge im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Im Jahr 2012 arbeiteten 377.800 Menschen in diesem Wirtschaftszweig und damit etwa ein Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Dienstag in Köln mitteilte.

