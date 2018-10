Frankfurt/Main (AFP) Deutschlands Privathaushalte verfügen einer Studie der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge im Vergleich mit anderen Ländern der Eurozone über die geringsten Vermögen. Das mittlere Vermögen deutscher Haushalte belaufe sich auf rund 51.400 Euro, teilte die EZB am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Nach ihrer Berechnungsmethode verfügen die Luxemburger Haushalte mit 397.800 Euro über die höchsten Vermögen. Aber auch in Euro-Krisenländern wie Zypern (266.900 Euro) oder Spanien (182.700 Euro) verfügen die Haushalte laut EZB über mehr Geld.

