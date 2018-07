Istanbul (AFP) Auch ohne Platzreservierung durch das Oberlandesgericht in München wollen drei hochrangige Parlamentarier aus der Türkei kommende Woche den NSU-Prozess beobachten. Wie am Dienstag aus Kreisen des Menschenrechtsausschusses im türkischen Parlament verlautete, will der Ausschussvorsitzende Ayhan Sefer Üstün zusammen mit zwei Kollegen am 14. April nach Deutschland reisen. Da das Gericht eine Platzreservierung für Vertreter der Türkei abgelehnt habe, wollten die drei Abgeordneten versuchen, "als Normalbürger" in den Gerichtssaal zu kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.