Los Angeles (AFP) Im US-Mordprozess gegen einen als "falscher Rockefeller" bekannt gewordenen Deutschen hat die Verteidigung in ihrem Schlussplädoyer einen Freispruch gefordert. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen Christian Karl Gerhartsreiter beruhten zu einem großen Teil auf "Spekulationen", sagte Anwalt Jeffrey Denner am Montag (Ortszeit) in Los Angeles. Am Dienstag erhält die Anklage noch einmal die Möglichkeit, auf das Plädoyer zu antworten. Direkt im Anschluss sollen sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen, ein Urteil dürfte noch in dieser Woche fallen.

