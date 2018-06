Den Haag (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat Japan angesichts der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel die Unterstützung Deutschlands zugesichert. Die Bundesregierung sende eine klare Botschaft nach Tokio, dass sich Japan und andere friedfertige Länder auf die Solidarität Deutschlands verlassen könnten, sagte Westerwelle am Dienstag am Rande eines Treffens der Initiative für Nichtverbreitung und Abrüstung (NPDI) vor Journalisten in Den Haag.

