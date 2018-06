Frankfurt/Main (dpa)- Jan-Philipp Berner ist zum besten jungen Chefkoch Deutschlands gekürt worden. Der Koch vom Schlosshotel Lerbach in Bergisch Gladbach hat sich mit seinem Drei-Gang-Menu gegen elf Kollegen durchgesetzt, wie die Chaîne des Rôtisseurs am Montag in Frankfurt mitteilte. Die nach eigenen Angaben älteste Gastronomievereinigung der Welt - gegründet 1248 - richtet den Wettbewerb seit 36 Jahren aus. Ziel ist «die Förderung der kulinarischen Expertise der jungen Chefköche».

