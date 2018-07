Brüssel (AFP) Mastercard könnte nach Einschätzung der EU-Kommission für Zahlungen mit Kreditkarten und anderen Geldkarten zu hohe Gebühren verlangen. Die Behörde leitete am Dienstag in Brüssel ein förmliches Verfahren ein, um den Praktiken von Mastercard bei den sogenannten Interbankenentgelten auf den Grund zu gehen. Dabei geht es um die Entgelte, die die Bank eines Kunden der Bank eines Händlers in Rechnung stellt, wenn ein Kunde beim Händler per Karte zahlt.

