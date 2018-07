Paris (AFP) Die französische Schauspielerin Audrey Tautou wird die Zeremonienmeisterin beim diesjährigen Filmfestival in Cannes. Die mit dem Film "Die fabelhafte Welt der Amélie" weltberühmt gewordene Darstellerin werde sowohl die Eröffnungs- als auch die Abschlussgala des wichtigsten französischen Filmfestes moderieren, teilten die Organisatoren am späten Montagabend mit. Tautou tritt damit in die Fußstapfen ihrer Kollegin Bérénice Béjo, die im vergangenen Jahr Zeremonienmeisterin von Cannes war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.