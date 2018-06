Paris (AFP) Mangels anderer Beweise sollen im Prozess um die Ermordung zweier spanischer Polizisten in Frankreich die drei Angeklagten mit Hilfe der Spürnasen von Polizeihunden überführt werden. Die aus Ungarn importierte Methode sei absolut zuverlässig, versicherte Olivier Bregeras vom wissenschaftlichen Labor der französischen Polizei in Ecully bei Lyon am Montag bei einer Verhandlung vor dem Pariser Schwurgericht.

