Paris (AFP) Vor einer Abstimmung in der französischen Nationalversammlung über die geplante Arbeitsmarktreform sind in Paris tausende Menschen gegen das Vorhaben auf die Straße gegangen. Die Demonstranten zogen am Dienstagnachmittag in Richtung der Nationalversammlung, wo die Abgeordneten am frühen Abend über die Reform abstimmen wollten, wie AFP-Reporter berichteten. Gegen die Reform hatten bereits vor einem Monat landesweit zehntausende Menschen protestiert.

