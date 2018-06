Bielefeld (SID) - Mittelfeldspieler Tim Jerat vom Fußball-Drittligisten Arminia Bielefeld ist am Dienstag erfolgreich am Trommelfell operiert worden. Der 31-Jährige hatte sich vergangenen Freitag im Training einen Trommelfellriss zugezogen. Wie der Tabellenführer mitteilte, wird Jerat spätestens in zwei Wochen wieder das komplette Mannschaftstraining absolvieren.