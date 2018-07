Düsseldorf (SID) - Fortuna Düsseldorf muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf seinen Offensivspieler Mathis Bolly verzichten. Der 22 Jahre alte Norweger hatte sich im Spiel gegen 1899 Hoffenheim am vergangenen Freitag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Dies teilte der Tabellen-Fünfzehnte am Dienstag mit. Wie lange Bolly ausfällt, wurde nicht bekannt. Ebenfalls pausieren muss Mittelfeldspieler Ronny Garbuschewski, der an einer Angina leidet.