Turin (SID) - Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes kann im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei Juventus Turin sein derzeit stärkstes Team aufs Feld schicken. Bis auf die Langzeitverletzten Toni Kroos und Holger Badstuber habe er "alle Spieler an Bord", sagte der 67-Jährige am Dienstag nach der Ankunft des deutschen Fußball-Meisters in Turin. Torjäger Mario Mandzukic hat seine Erkältung überwunden. Mario Gomez, der in Frankfurt umgeknickt war, konnte ebenfalls am Sonntag schon wieder trainieren.