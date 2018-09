London (SID) - Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Phil Neville wird den Premier-League-Klub FC Everton nach acht Jahren am Saisonende verlassen. Das gab der 36-Jährige Kapitän am Dienstag bekannt. "Ich will weiter auf höchstem Niveau spielen, solange es mein Körper erlaubt", sagte Neville der Vereins-Homepage des Tabellensechsten. Neville war 2005 von Rekordmeister Manchester United nach Everton gewechselt. Für England bestritt Neville 59 Länderspiele.