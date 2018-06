München (dpa) - Mit der Erwartung eines «schweren Spiels» ist der FC Bayern München am Dienstag nach Turin aufgebrochen. «Wir wissen, dass Turin alles in die Waagschale werfen wird», mahnte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge am Münchner Flughafen.

Nach dem vorzeitigen Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft und dem 2:0-Hinspielsieg gehen die Bayern allerdings mit Rückenwind und voller Zuversicht in die entscheidende zweite Partie um den Einzug ins Halbfinale der Champions League an diesem Mittwoch bei Juventus. Trainer Jupp Heynckes kann bis auf die verletzten Nationalspieler Toni Kroos und Holger Badstuber personell aus dem Vollen schöpfen.