Berlin (dpa) - Das Soziale Netzwerk SchülerVZ schließt endgültig. An 30. April soll die Plattform dichtgemacht werden, hieß es in einer Ankündigung auf der Webseite SchuelerVZ.net. «Mit der Schließung werden alle deine Inhalte und Daten vollständig und unwiederbringlich gelöscht», heißt es dort an die Adresse der Nutzer. Der Eigentümer der VZ-Netzwerke, die Investmentgesellschaft Vert Capital, bestätigte diesen Schritt. Etwa 200 000 Nutzer sollen betroffen sein. Vor eineinhalb Jahren soll SchülerVZ noch fünf Millionen Nutzer gehabt haben.

