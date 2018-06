Seoul (dpa) - Nordkorea rasselt weiter mit dem Säbel: Nach seiner Kriegsdrohung hat Pjöngjang allen in Südkorea lebenden Ausländern das Verlassen des Landes nahegelegt. Nordkorea lässt inzwischen auch keine Arbeiter aus dem eigenen Land mehr in den gemeinsam mit Südkorea betriebenen Industriepark in Kaesong. Der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea droht nach Ansicht von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon außer Kontrolle zu geraten. Die Außenminister der G8 wollen sich morgen und übermorgen in London mit der Lage in Nordkorea befassen.



Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.