Seoul (dpa) - Nordkorea schürt weiter Kriegsangst. Die Ausländer in Südkorea sollten besser ausreisen, fordert das Regime in Pjöngjang. Nordkorea lässt inzwischen auch keine Arbeiter aus dem eigenen Land mehr in den gemeinsam mit Südkorea betriebenen Industriepark in Kaesong. Das japanische Verteidigungsministerium brachte Raketenabwehrvorrichtungen in Tokio in Stellung. Nach Einschätzung des südkoreanischen Militärs sind in Nordkorea die Vorbereitungen für den Start einer Mittelstreckenrakete inzwischen abgeschlossen.

