Berlin (dpa) - Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Gewaltexzess am Berliner Alexanderplatz sollen sich die sechs mutmaßlichen Schläger zusammen vor Gericht verantworten. Gegen den letzten gefassten Verdächtigen werde die Staatsanwaltschaft noch in dieser Woche Anklage erheben, kündigte Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) an.

«Wenn alles super läuft, haben wir am 13. Mai einen gemeinsamen Prozessauftakt.» Dies sei aber noch nicht ganz sicher. Gegen Onur U. wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge sowie gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Am Montag war der junge Mann, der monatelang in der Türkei untergetaucht war, nach Berlin zurückgekehrt und hatte sich den deutschen Behörden gestellt. Damit sind alle sechs Tatverdächtigen gefasst. Der 19-Jährige sitzt in U-Haft - ebenso wie vier weitere mutmaßlich Beteiligte. Ein Verdächtiger ist gegen Auflagen auf freiem Fuß.

Jonny K. war in der Nacht zum 14. Oktober 2012 vor einem Lokal nahe dem Alex so heftig geschlagen und getreten worden, dass er einen Tag später an Gehirnblutungen starb. Auch ein Freund wurde verletzt. Die Gewaltorgie hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Die Staatsanwaltschaft werde beim Gericht beantragen, das Verfahren gegen Onur U. mit dem der fünf anderen Verdächtigen zu verbinden, sagte Heilmann. Diese sind bereits wegen Körperverletzung mit Todesfolge oder gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Wegen des Alters der Verdächtigen kommt der Fall vor eine Jugendkammer des Landgerichts. Im Jugendstrafrecht liegt die Höchststrafe bei zehn Jahren. Für Körperverletzung mit Todesfolge sieht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren vor. Jugendliche können auf ein milderes Strafmaß hoffen.

Nach bisheriger Einschätzung der Staatsanwaltschaft soll Onur U. die treibende Kraft des Angriffs gewesen sein. Justizsenator Heilmann sagte am Dienstag, es sei unklar, ob der 19-Jährige der mutmaßliche Haupttäter sei. Es gebe aber den Verdacht, dass er die Schlägerei angefangen habe. Der CDU-Politiker warnte vor einer öffentlichen Vorverurteilung. Dies kann laut Gericht zu Strafrabatten führen. Heilmann rechnete auch damit, dass sich die Verdächtigen vor Gericht in ihren Aussagen widersprechen.

Experten gehen davon aus, dass sich Onur U. mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft auch deshalb den deutschen Behörden stellte, weil ihm bei einer Verurteilung in der Türkei eine härtere Strafe gedroht hätte.

Heilmann unterstrich erneut den Einsatz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Erst nachdem sie bei einem Treffen mit dem türkischen Premier Recep Tayyip Erdogan den Fall angesprochen habe, sei Dynamik hineingekommen. So hatte die türkische Seite zuletzt Mordermittlungen gegen den 19-Jährigen eingeleitet, gefasst war er aber nicht. Er sehe keinen Anhaltspunkt für ein schuldhaftes Zögern der türkischen Justiz, sagte Heilmann diplomatisch. Der Senator ging davon aus, dass die Ermittlungen auf türkischer Seite jetzt eingestellt werden.