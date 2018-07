München (dpa) - Schauspieler Jude Law gehen Handys und Smartphones auf die Nerven. Am liebsten würde er komplett ohne Mobiltelefon leben, sagte der 40-Jährige der Zeitschrift «Freundin». Law vermisst die Zeit, in der es noch keine Handys gab. Das sei eine «wirklich wundervolle Zeit» gewesen, so der Schauspieler. Besonders Smartphones mit Internetzugang rauben ihm demnach den Nerv. Internet-Handys verkürzten nur die Aufmerksamkeitsspanne und erlauben «diese nervige Unverbindlichkeit», sagte der Brite.

